Amica.it - Comfort zone: tutti i look delle celeb con gli Ugg

Da Dua Lipa a Emily Ratajkowski, fino a Gigi Hadid, gli Ugg sono la scarpa del desiderio anche dell’autunno inverno 2024. Di seguito, gli ultimistreet style.Durante la NYFW, Chloë Sevigny ha indossato abito corto, giacca, borsa Telfar e stivaletti Ugg mentre Gigi Hadid ha optato per un totalfirmato Guest in Residence con scarpe platform. Dua Lipa è stata avvistata con giacca oversize di Margiela, felpa con cappuccio di Coperni, pantaloni, scarpe Ugg x Palace e borsa Birkin. Recentemente Jennifer Lopez ha scelto jeans over di Acne Studios, Ugg Classic Twin, dolcevita e borsa Bottega Veneta invece, poco prima, Blake Lively ha optato per maglione floreale di Farella, pantaloni in denim e ciabatte Tasman x Opening Ceremony. Nel video di Amica.it,realizzato con gli Ugg.