Tpi.it - Chi era Amar Kudin, il poliziotto-rugbista di 32 anni morto nell’incidente fra due volanti a Roma

Chi era, ilfra dueSi chiamava, ildi 32fra duedella Polizia di Stato avvenuto all’alba di oggi, lunedì 18 novembre, a, nel quartiere Monte Mario.Era di origine croate, lavorava nel distretto di Primavalle ed era anche un conosciuto giocatore di rugby con un passato nella Nazionale italiana Under 20 e delle Fiamme Oro Rugby. Attualmente ilgiocava nel Civitavecchia Rugby.Chi eraera nato a Makarska, città sulla costa adriatica della Croazia, il 9 agosto 1992, proprio nei primi mesi della guerra in Jugoslavia. Si era trasferito in Italia in giovane età, dove fin da piccolo si era avvicinato al rugby. Giocava nel ruolo di tallonatore.