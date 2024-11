Basket Serie A 2024 2025 | l’Olimpia si complica la vita ma vince Cremona battuta 95-83

Leggi su Sportface.it

La Vanoliha il merito di aver tenuto inuna partita che all’intervallo sembrava chiusa. È però l’unica consolazione per la squadra di Demis Cavina che sul parquet del Palaradi subisce la sconfitta per 83-95 controMilano, capace di trovare il quarto successo nelle ultime cinque uscite fra campionato ed Eurolega. Scatenato Brooks, autore di 31 punti, mentre Mirotic si ferma a 17. Continua invece la stagione negativa di, che incassa la settima sconfitta e rimane penultima. Ai padroni di casa non bastano i 21 punti di Owens, né i 15 di Davis. L’avvio è equilibrato conche resta inizialmente a contatto (8-8) nonostante l’EA7 sia armata dall’arco con le triple di Mirotic e Brooks. Poi c’è la fuga di Milano, con la Vanoli che si consola grazie a Zampini bravo a bruciare la sirena con il bell’appoggio che chiude i 10’ iniziali sul 16-28.