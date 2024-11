Justcalcio.com - Arthur Melo: zero minuti… e tante amiche per lasciare la Juventus

2024-11-18 07:46:19 Il web è in trepidazione:(Goiania, 1996) vive un curioso paradosso. Tornò a Torino nella speranza di (ri)arriva alladopo aver concluso una buona stagione con la Fiorentina. L’ex giocatore del Barcellona lo era inserito negli ‘Ideal Eleven’ di ‘Opta’ del girone d’andata in Serie A e ha chiuso il percorso con due gol e quattro assist in 48 partite. Non solo in Lega. È stato fondamentale anche per I ‘Viola’ raggiungeranno la finale di Conference League. “Sto vivendo un momento molto bello e cerco di goderal massimo perché a volte arrivano quei brutti momenti”riconosciuto MARCA di Firenze. Adesso, tornato alla Juve, sta attraversando uno di quei momenti ‘non tanto belli’. Il 28enne centrocampista brasiliano è tesserato sia in campionato che in Champions League.