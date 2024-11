.com - Amar Kudin, chi era il poliziotto morto a Roma nello scontro tra due volanti

Un impatto violento tra duedella polizia che ha fatto capovolgere le auto e non ha lasciato scampo adagente di 32 anni in servizio al distretto Primavallealle 5 di questa mattina 18 novembre in un incidente stradale in zona Trionfale. Feriti tre colleghi e un uomo, fermato, che si trovava sulla stessa auto della vittima., chi era iltra dueIl, nato in Croazia, ma fin da giovanissimo in Italia era entrato in Polizia nel 2016 ed era un giocatore di rugby nelle Fiamme Oro, dove ha gareggiato nella Top12. Dopo il corso di formazione era stato assegnato al Gruppo sportivo della Polizia di Stato. Ha giocato con le Fiamme oro rugby fino alla stagione 2022-23 nel ruolo di tallonatore, totalizzando 97 presenze e segnando 25 punti.