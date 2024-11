.com - Al DI Meola live a Messina (Teatro Vittorio Emanuele) – Il racconto della serata

Leggi su .com

La suggestiva cornice deldiè tappatrance europea del tour di Albert Laurence Di, più comunemente conosciuto in tutto il mondo come Al Di.IndiceChi è Al DiAl DiLe fotoChi è Al DiChitarrista, compositore e produttore, Diè considerato come uno dei chitarristi migliori del pianeta.L’artista americano, virtuoso dello strumento, ha per anni fatto parte di un super gruppo di chitarristi che comprendeva John McLughlin, e Paco De Lucia. Insieme hanno pubblicato 4 album e preso parte a numerosi tour mondiali.Affezionatissimo del Bel Paese, Al Diritrova in Italia la sua seconda casa, non solo metaforicamente ma anche letteralmente. L’artista possiede infatti una villa nella splendida Isola di Capri, dove ama trascorrere i suoi momenti di relax.