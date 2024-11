Ungheria tutte le meraviglie del Tokaj

Leggi su Funweek.it

L’non è solo bellezze urbane, Budapest e terme. A dimostrarcelo è bastato un viaggio un po’ più a Nord della capitale, nel-Hegyalja, per la precisione), celebre regione vinicola Patrimonio UNESCO. In quest’area viene prodotto il celebre vinoi Aszú, che vanta una storia centenaria e la cui prima testimonianza scritta risale addirittura al 1571. Iloffre, in breve, un clima favorevole, lunghe passeggiate, assaggi vinicoli e anche imponenti castelli da visitare, che proprio recentemente sono soggetti a un accurato lavoro di restauro e riscoperta.La regione delè di fatto molto vasta: lunga 87 km, comprende 27 paesi e un totale di circa 3000 cantine dislocate su 5748 ettari. Il terreno è fortemente contraddistinto dalla presenza dei fiumi Bodrog e Tibisco: la terra è dunque paludosa e – nel tempo – ha dato vita a sei tipi di vino.