Gaeta.it - Super Cat Show: un evento imperdibile per gli amanti dei felini a Roma

Asi è svolto ilCat, unche celebra il mondo felino da ben 26 anni. Questo appuntamento annuale attira ogni volta un gran numero di appassionati, all'insegna di sfilate di gatti, concorsi di bellezza e una serie di attività che promuovono la cura e il benessere di queste creature affascinanti. Con più di 500 gatti in mostra, la fiera offre un'esperienza immersiva dove il sentire le loro fusa e miagolii rende l'atmosfera particolarmente accogliente.I protagonisti a cinque zampe delCatL'edizione di quest'anno ha riunito un'ampia varietà di razze, ognuna con le proprie peculiarità. Dalle eleganti creature delle razze più conosciute come il Persiano e il Maine Coon, ai gatti più rari e affascinanti come il Bengal, gli espositori e i visitatori hanno avuto l'opportunità di ammirare la diversità e la bellezza felina.