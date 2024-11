Formiche.net - Solidarietà del G7 e attacco russo. Cosa succede a Kyiv

Il massiccioaereocontro l’Ucraina ha provocato, oltre ai grandi danni materiali, la reazione “occidentale” con le operazioni degli aerei polacchi e alleati. L’obiettivo è garantire la sicurezza nelle aree adiacenti alle zone minacciate. Anche per questa ragione il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà domani a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea (Cae) che avrà la questione ucraina al centro delle discussioni, alla presenza tra gli altri anche del ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha.Qui Ucraina“A 1000 giorni dall’ingiustificata aggressione russa, è importante che la Ue, anche nel quadro della Dichiarazione dei Leader G7 approvata ieri, resta unita nel suo sostegno all’Ucraina ed alla sua popolazione, per arrivare ad una pace giusta e lavorare alla ricostruzione del Paese”, ha anticipato Tajani.