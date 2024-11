Sinner batte lo statunitense Fritz in due set e conquista le Atp Finals a Torino | È un momento speciale per me

Leggi su Open.online

Jannik(anche) le Atp. L’altoatesino ha sconfitto loTaylorin due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Attuale numero 1 al mondo, l’azzurro si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei “Maestri”. «È un: per me vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all’anno scorso, oggi c’era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano», le prime parole di. Si tratta del 18esimo titolo in carriera, l’ottavo stagionale e il primo nel torneo dei “maestri” dopo la finale persa 12 mesi fa contro Djokovic. Con la vittoria di stasera allunga nel ranking (+4mila punti sul secondo Zverev) e diventa il terzo giocatore nell’Era Open a vincere Australian Open, Flushing Meadows e Atpdopo Federer e Djokovic.