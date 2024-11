Ilrestodelcarlino.it - Regionali, alle urne oggi e domani: ai seggi oltre 309mila bolognesi. Tutte le indicazioni utili

Bologna, 17 novembre 2024 – È il giorno del voto. Gli elettori sceglieranno il presidente della Regione e i 50 consiglieri dell’Assemblea legislativa: si vota23 e15. Ichiamatisono 309.777: 147.381 maschi e 162.396 femmine. Quattro i candidati a presidente: Michele de Pascale (centrosinistra), Elena Ugolini (civica sostenuta dal centrodestra), Federico Serra (Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro) e Luca Teodori (Lealtà, Coerenza, Verità). BOLOGNA -O ELETTORALE, ELEZIONI, SPOGLIO SCHEDE Come si vota Gli elettori possono votare in quattro modi: innanzitutto, possono scegliere esclusivamente il candidato presidente, segnando una X sul rettangolo con il relativo nome. Ma possono anche votare per il futuro presidente e una delle liste a lui collegate, sempre tracciando una X sul simbolo.