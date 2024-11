.com - Piazza della Scala: inaugurata l’opera “Ballerina Sequence” con 20 sagome luminose

Dopo il successoBig, la grandiosa installazione di Angelo Bonello che nel dicembre scorso ha illuminato con la sua scenografica presenza la facciata del Teatro, un nuovo grande progetto artistico torna a emozionare Milano animando stavolta.Grazie alla storica partnership tra Fondazione Teatro alla, A2A, Fondatore Sostenitore del Teatro, e Fondazione Banco dell’energia, ha preso vita una nuova collaborazione per celebrare l’artedanza e il suo profondo significato, attraverso l’emozionante opera di light art, “”, ancora una volta a firma dell’artista di fama internazionale Angelo Bonello.venerdì sera in occasionePrima del Balletto “Trittico Balanchine/Robbins” alla presenza del Sovrintendente Meyer, del Presidente di A2A Roberto Tasca e dell’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini,è composta da 20 maestose silhouettedi ballerine (alte più di 3 metri, collocate in un semicerchio di oltre 60 metri) che danzano sulla melodia di un carillon.