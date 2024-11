Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ITALIA-FRANCIA 1-3: gigante Rabiot, Retegui invisibile

Voti, top e flop della super sfida del Meazza, valevole per la fase a gironi di Nations League. Scatenato l’ex centrocampista della Juventus, agli Azzurri non basta CambiasoL’crolla contro lae manca il primo posto nel girone di Nations League nel big match di San Siro, che vedeva comunque entrambe le nazionali già qualificate per la prossima fase.Adrien(LaPresse) – Calciomercato.itLa selezione di Deschamps approfitta della serata di grazia di: l’ex Juve trafigge per due volte di testa Vicario, in campo vista l’indisponibilità di Donnarumma. Malissimo la squadra di Spalletti, con Cambiaso che predica nel deserto. Non basta la rete dello juventino,è un fantasma al Meazza. Nellain evidenza anche l’ex Roma Digne e l’attuale centrocampista giallorosso Kone.