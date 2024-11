Liberoquotidiano.it - "Male di vivere, farla finita". Antonello Venditti-choc: a un passo dal suicidio

Confessione delicata quella dia Domenica In. Nella puntata del 17 novembre, il cantante ha ripercorso un momento buio del suo passato. "Avevo undi. Volevo, ma poi sono guarito", ha raccontato a Mara Venier. Ad aiutarlo a venirne fuori Lucio Dalla: "Mi ha trovato anche casa a Roma, mi ci ha riportato". Dalla, quando lo ha portato via dalla città, ha fatto conoscere auno studio di registrazione dove andavano solo i migliori come Fabrizio De André, Pino Daniele e i Pooh. E ancora,ha aggiunto altri dettagli sulla sua idea di suicidarsi: "Avevo pensato di farlo in macchina, ma poi guidavo talmente bene che non ce l'avrei fatta". Poi un altro brutto ricordo, quello del bullismo subito: "Ero grassissimo, la vita di Tiziano Ferro mi sembra la mia.