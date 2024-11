Inter-news.it - Italia-Francia, uno dell’Inter fuori? La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

Alle ore 20.45 si giocherà, partita valida per l’ultima giornata della Lega A di UEFA Nations League. Unopotrebbe rimanere, ladi Luciano Spalletti. TRE SU QUATTRO DENTRO – Come succede ormai da mesi l’Inter è protagonista assoluta negli undici della nazionale. Alle ore 20.45 l’affronterà lanell’ultima giornata di UEFA Nations League e ha la possibilità di confermarsi al primo posto con un pareggio. Nel pomeriggio la squadra di Luciano Spalletti ha svolto l’allenamento al BPER Training Center di Appiano Gentile, preparando così l’impegno in programma. L’ex allenatoreha provato gli undici che giocheranno e diversi cambi sono previsti rispetto alla partita contro il Belgio. Nicolò Barella ha subito una contusione nell’ultimo match, ma partirà dal primo minuto a meno di clamorosi colpi di scena.