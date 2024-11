Panorama.it - Il Natale in anteprima ai Mercatini

Le luci sull’Albero dei Desideri, in piazza Walther, sono oltre 1.300 e si accenderanno il 28 novembre alle ore 17, appena le ombre della sera caleranno sulla città. L’illuminazione dell’albero, alto 20 metri, darà inizio al Christkindlmarkt di Bolzano, tradizionale mercatino di, il più antico in Italia (e il più imitato). La prima edizione si tenne nel 1990, da allora è stato tutto un crescendo di folla, espositori, reputazione. È una vera festa per gli occhi e per la gola - un’infinità le leccornie da assaggiare - e dura fino all’Epifania. Fare un salto tra i profumati banchi di delizie gastronomiche altoatesine o scegliere, fior da fiore, il meglio dell’artigianato locale è un modo per anticipare il, che qui comincia prima del tempo, per la gioia di grandi e piccoli. L’albero anche quest’anno è decorato da addobbi che riproducono le opere realizzate da bambini e ragazzi in cura negli ospedali, durante i laboratori di ceramico-terapia offerti da Fondazione Lene Thun.