Inter-news.it - Graziani: «Inter, tre rivali certe per lo scudetto. Attenzione al Milan!»

Leggi su Inter-news.it

Ciccioha espresso il suo punto di vista in merito alla situazione attuale relativa alla corsa, sottolineando come l’debba vedersi anche da un possibile ritorno del.IL PUNTO – L’si trova momentaneamente al secondo posto in classifica, a 1 lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte. La corsaè più viva che mai, con Atalanta, Fiorentina e Lazio a pari merito con i nerazzurri e la Juventus a un solo punto di distanza dal quartetto che segue i partenopei. La situazione che si è venuta a creare, dopo 12 giornate, testimonia un livello molto alto raggiunto dal campionato italiano, con un’inzza riguardo il modo in cui si evolveranno la lotta per il successo finale e quella per l’accesso alla prossima Champions League.e le favorite per loe non soloIL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore Cicciovenuto a Radio TV Serie A proprio sul tema del confronto in vertice alla classifica tra sei squadre, senza escludere il ritorno di una big.