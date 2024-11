Ilrestodelcarlino.it - Contributi per i commercianti. In arrivo fondi per 100mila euro

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico che assegnaper un totale diper interventi di riqualificazione e miglioramento effettuati da imprese commerciali, esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona presenti nel territorio comunale. Possono fare domanda micro e piccole di commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona, con sede operativa nel territorio comunale e con locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o privata gravata da pubblico passaggio. Dovranno essere attive e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel pieno dei loro diritti e non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento o essere soggette a procedure concorsuali. Inoltre non devono avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio dell’attività.