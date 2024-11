Liberoquotidiano.it - Clima: Simiani (Pd), 'nel pianeta le emissioni in aumento, Europa ok'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Il documento finale della Riunione dell'Unione Interparlamentare (UIP) alla Cop29 è chiaro: gli obiettivi dell'Onu e dell'Accordo di Parigi sulla riduzione dei gas nocivi sono a rischio e, senza una inversione di tendenza sulla transizione ecologica, la sopravvivenza in molti territori oggi abitabili sarà irrimediabilmente compromessa." È quanto dichiara da Baku il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco. "Ledi Co2 - continua il deputato dem - sono inrispetto al 2023 e quest'anno raggiungeranno i 41,6 miliardi di tonnellate. I Parlamenti di tutto il mondo sono chiamati ad adottare questo Documento finale per salvare il. Oggi i paesi governati dalle destre, Italia compresa, continuano a investire su fonti inquinanti come i combustibili fossili o ritardare la transizione ecologica con la riproposizione del nucleare, soluzione superata dai tempi, condannando di fatto le prossime generazioni.