Cina-Usa: Xi a Biden, Stati Uniti non dovrebbero dire una cosa e farne un'altra

Lima, 17 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ha detto ieri che se la parte statunitense continua auna, cio’ sara’ dannoso per la sua immagine e minera’ la fiducia tra. Nel suo incontro con il presidente degliJoea margine del 31esimo incontro dei leader economici dell’APEC a Lima, in Peru’, Xi ha detto che e’ importante che le parole corrispondano ai fatti. Un uomo non puo’ affermarsi senza credibilita’, ha detto Xi, aggiungendo che laha sempre onorato le proprie parole. (Xin) Agenzia Xinhua