Inter-news.it - Calhanoglu, oggi le visite: un timore e una speranza per l’Inter – TS

Problema per Hakan, uscito nelvallo della sfida pareggiata per 0-0 tra Turchia e Galles. Come riporta Tuttosport, si ha unper quanto riguarda il suo problema. Conche spera che resti in ogni caso a riposo nel prossimo impegno contro Montenegro– “Ho sentito pizzicare e mi sono fermato“, con queste parole Hakanha spiegato il motivo del cambio alvallo della sfida tra la sua Turchia e il Galles in UEFA Nations League, terminata 0-0. Uno scenario che lascia unin casa Inter. Si teme infatti una ricaduta del problema agli adduttori della coscia sinistra subito dal centrocampista in occasione della gara vinta in casa contro la Roma, che lo ha lasciato ai box per poco più di due settimane, prima del rientro in campo contro il Venezia.