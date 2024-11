Oasport.it - Calendario Mondiale MotoGP 2025: le date dei test e di tutte le gare

Leggi su Oasport.it

Ildisi annuncia come il più lungo e corposo di sempre. Vedremo se sarà davvero così, perché avrebbe dovuto esserlo anche il 2024, il cui programma è stato viceversa ridotto dalle vicissitudini organizzative di lande esotiche (Kazakistan e India), non a caso escluse daldella stagione ventura, la quale propone ben 22 Gran Premi.Si comincia già il 2 marzo in Thailandia, inedita location per l’ouverture iridata. Si chiude a Valencia, come d’abitudine, il 16 novembre. Nel mezzo altre 20, di cui 2 in Italia. Siggerà al Mugello nel weekend del 20-22 giugno, mentre si farà tappa a Misano dal 12 al 14 settembre.Come detto, niente Kazakistan e India. Le novità principali delsono rappresentate dalla re-istituzione del Gran Premio di Repubblica Ceca (disputato l’ultima volta nel 2020) e di quello di Ungheria (corso solo a inizio anni ’90 e in autodromo differente rispetto a quello del prossimo anno).