Australia-Slovacchia oggi in tv | orario canale e diretta streaming BJK Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

L’se la vedràcontro lanei quarti di finale delle BJK Cup, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Protagoniste di una sensazionale vittoria al debutto contro gli Usa, Sramkova e compagne proveranno a ribaltare nuovamente il pronostico per tentare di mandare ko la più quotata, che ha beneficiato di un bye in quanto testa di serie. Le due nazionali si contendono un posto in semifinale, dove se la vedranno contro Gran Bretagna o Canada.TABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEscenderanno in campo(domenica 17 novembre). Le due Nazionali daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 1o.oo. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky).