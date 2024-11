Lanazione.it - Acqua Village, un premio dopo l’altro per il parco follonichese

È un progetto nato più di trent’anni fa quello di. Il 23 settembre scorso ad Amsterdam, Apo, (lo scivolo anello, la novità 2024 deltico di Follonica, un innovativo scivolo alto 18 metri che integra nella sua struttura una grande anello con una scenografia particolarmente curata), è stato premiato tra le "Migliori nuove attrazionitiche" in Europa, classificandosi al terzo posto agli European Star Awards, promossi dalla rivista internazionale del settore "Park international", nella sezione "Best new water attractrions". Due giornisempre ad Amsterdam, sono arrivate le nomination ai Park World Excellence Awards 2024, organizzati dalla rivista a tiratura mondiale, "Park world magazine". Iltico di Follonica e Apo, lo scivolo anello, erano entrambi in nomination con altri sei parchitici rispettivamente come "Best water park of the year" e come "Best water park experience" per il settore Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).