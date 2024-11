.com - Zverev batte Alcaraz e lo elimina dalle Atp Finals

(Adnkronos) – Clamoroso a Torino: Carlosè statotoAtp. Fatale per lo spagnolo la sconfitta di questo pomeriggio contro Alexander, che nell’ultima giornata del girone ‘Newcombe’ si è affermato in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 in un’ora e 57 minuti. Il tedesco, che era già sicuro della qualificazione dopo aver battuto Rublev e Ruud, si è così confermato come uno dei tennisti più in forma del torneo e ora diventa il rivale numero uno di Jannik Sinner per la vittoria finale. In semifinaleaffronterà domani lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del mondo che ha chiuso al secondo posto il proprio girone. Grande delusione per, che nei giorni scorsi aveva lamentato problemi di stomaco e una stanchezza dovuta ai tanti impegni stagionali.