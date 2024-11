Zielinski | Per l’Inter ho detto no alla Juve

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo un inizio di stagione stentato, condizionato anche da un infortunio che ne ha minato la preparazione estiva, Piotrsta piano piano scalando le gerarchie del centrocampo nerazzurro. Grazie all’infortunio muscolare patito da Hakan Calhanoglu nella vittoriosa trasferta di Roma del 20 ottobre, l’ex centrocampista del Napoli è stato utilizzato con maggiore frequenza da Simone Inzaghi, sostituendo il numero 20 sia in campo sia dal dischetto, con la doppia trasformazione vincente nel pirotecnico pareggio per 4-4 contro lantus.Concorrenza agguerritaNel corso di un’intervista rilasciata a Kanal Sportowy, emittente sportiva online polacca, il centrocampista del, capitano della sua nazionale nella pesante sconfitta all’Estadio Do Dragao di Oporto contro il Portogallo in Nations League (5-1), ha ha ripercorso la scorsa estate quando, a parametro zero, passò dal Napoli al: “Prima di decidere di venire a giocare nel, sono arrivate diverse offerte da parte di club molto importanti.