Iltempo.it - Voto Emilia e Umbria, sinistra in ansia: Schlein teme l'ennesima sconfitta

Si ritrovano quasi per caso davanti all'ospedale Santa Maria di Terni, e a quel punto rispettano le formalità. Dimostrando anche di non essere particolarmente scaramantici, così si fotografano insieme, come avvenne a Genova per la chiusura della campagna elettorale, poche ore prima della cocente. Stavolta i leader del campo largo sono a chiudere quella ine si fanno immortalare in uno scatto che "descrive" la distanza: Ellyda una parte, in mezzo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dall'altra Giuseppe Conte con la candidata Stefania Proietti. L'incontro al presidio è il primo e ultimo nella Regione, la segretaria del Pd e l'avvocato di Volturara Appula hanno fatto di tutto per ignorarsi (e ci sono riusciti). La chiusura del centrodestra invece giovedì a Perugia, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il segretario della Lega Matteo Salvini, e gli altri leader della coalizione, per la volata finale alla governatrice uscente Donatella Tesei.