Bergamonews.it - “Un mondo, 10 giocattoli, 1000 combinazioni”: una mostra su giochi, giocattoli e diritti al CTE Carnovali

Bergamo. In questo momento in cui soffiano venti di guerra che inquietano ile che presentano scenari in cui le prime vittime innocenti sono i bambini e le bambine, Bergamo, in concomitanza con la “Giornata mondiale deidell’infanzia e dell’adolescenza”, ospita una proposta che rende i più piccoli protagonisti con i loro sogni, fantasie, sorrisi e sguardi.Il Centro Educazione alla Mondialità APS, con Il Cerchio di Gesso APS, Assessorato politiche sociali, longevità e salute e Assessorato servizi per infanzia, educativi e scolastici, intercultura e pace del Comune di Bergamo, presenta la“Un, 10” dal 17 al 20 novembre, dedicata ai 10“universali”, tra i più usati dai bambini/e di tutto il, che, provenendo da culture diverse, aiutano a comprendere la ricchezza della diversità che dovremmo tutti preservare e valorizzare.