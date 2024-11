Quotidiano.net - Tournee in Usa, Berliner tornano al Kennedy dopo 21 anni

Tutto esaurito da tempo e lunga ovazione per iPhilharmoniker alCenter di Washington, dove sono tornatiben 21per inaugurare la loro tournée in Usa guidati dal direttore stabile Kirill Petrenko. La febbre in sala era quella generata da un evento raro atteso forse troppo a lungo, una "milestone performance", come l'ha definita Jenny Bilfield, presidente e Ceo del Washington Performing Arts. Ma la famosa orchestra tedesca, tra le migliori del mondo, non ha tradito le aspettative, regalando a un pubblico entusiasta un concerto eseguito con superba maestria in un luogo dal forte valore simbolico per i due Paesi. Il centro è infatti dedicato a Jfk, il presidente che nel 1963, in piena guerra fredda, pronunciò il famoso discorso alla Rudolph Wilde Platz proclamando "Ich bin ein" (Io sono un berlinese).