SmackDown 15.11.2024 Il numero selezionato è inesistente

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Fiserv Forum di Milwaukee, Wisconsin. Una puntata che promette scintille con due match titolati e l’evoluzione della faida tra le due Bloodline che necessitano ancora di un quinto membro per WarGames.Lo show si apre con Cody Rhodes che chiama Kevin Owens sul ring. Dopo ripetute richieste, arriva invece Nick Aldis. Il General Manager spiega che Owens non può essere presente finché non verrà risolta la situazione dell’infortunio di Randy Orton, sottolineando la pericolosità della piledriver, una mossa bandita dalla WWE. Rhodes avverte Aldis che sta rendendo Owens un martire e che le punizioni finanziarie non funzioneranno, dato che già guida una Lamborghini. Rhodes poi si apre emotivamente, raccontando di come ha dovuto chiamare la famiglia di Orton non sapendo se il suo collo fosse rotto, ricordando anche un momento personale dopo WrestleMania in cui Randy gli aveva espresso il suo orgoglio.