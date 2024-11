Se lo becco… Grande Fratello Lorenzo fuori controllo su Javier | pubblico sempre più per la squalifica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella Casa della tensione èalle stelle e questi ultimi giorni non fanno eccezione. Ancora una volta sotto i riflettori ci finisceSpolverato, che prosegue la sua relazione con Shaila Gatta ma allo stesso tempo si confronta e scontra con gli altri concorrenti della casa. E nelle ultime ore se l’è presa ancora con, il pallavolista che prima di lui si era avvicinato molto alla ballerina.Lui,, si è fatto una ragione da tempo del due di picche di Shaila in favore die sembra ignorare completamente la situazione che si è creata in casa non appena la ‘nuova coppia’ è tornata dalla Spagna più unita e appassionata che mai., invece, continua a lanciare frecciate e accuse pesanti nei suoi confronti.Leggi anche: “Sono stato con Federica”.