Terzotemponapoli.com - Roma, Hummels via a Gennaio?

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lavive una situazione di crisi. La proprietà americana dei Friedkin si è votata allanità. Al capezzale di una squadra giallorossa morente è arrivato Ranieri. Tuttavia il tecnico di Testaccio avrà le sue gatte da pelare. Una di queste è il caso. L’ex Dortmund non ha praticamente trovato spazio nella squadra capitolina fino a questo momento. Apaventano un suo addio aqualora le cose non dovessero cambiare., il casoMomento non facile per Mats. Il difensore tedesco è arrivato allaa parametro zero dopo l’esperienza al Borussia Dortmund e una Champions League persa in finale contro il Real Madrid. Nella capitale il centrale ha incontrato tante difficoltà e lo spazio in campo non è stato tanto. Al momento è solo una la presenza in un match in cui i capitolini sono stati travolti per 5-1 dalla Fiorentina.