Rivolta di migranti al Cpr di Trapani | spranghe urine e feci contro gli agenti Cinque feriti

Era già accaduto nove mesi, si è ripetuto oggi: unaviolenta diche hanno preso di mira i poliziotti nel Cpr di, scagliandoglidi tutto, sedie,, ma anche, frutta, cibo. Il bilancio è pesante:del reparto mobile di Palermo sono rimastinel Centro di Milo anel tentativo di sedare una. I poliziotti sono stati trasportati in ospedale e hanno riportato 5 giorni di prognosi ciascuno. A finire in manette, per ora, due tunisini. Il tutto, nel mezzo della strategia di ostruzionismo delle toghe rossei rimpatri che il governo prova a fare.Lanel Cpr didopo una perquisizione degliLasarebbe cominciata durante una perquisizione da parte dei poliziotti per cercare oggetti che non è consentito detenere.