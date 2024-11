Ilrestodelcarlino.it - Regionali, Bonaccini in campo. I candidati Pd al mercato:: "Difendiamo la nostra terra"

Un’ultima passeggiata tra le persone che affollano le bancarelle di piazza Saffi e gli operatori delcoperto per distribuire gli ultimi volantini con le facce deial consiglio regionale, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. L’ex governatore dell’Emilia Romagna, ora europarlamentare, Stefano, non si è tirato indietro a nessuna stretta di mano, anzi, la prima che è andato a cercare è stata quella dei militanti di Azione Studentesca che avevano appena aperto il banchetto di Fratelli d’Italia. Poi è stato un piccolo bagno di folla, con scambi di battute e opinioni, fotografie, mentre presentava i dueforlivesi alle persone che lo riconoscevano. Tanti i sorrisi in una passeggiata forlivese che ha segnato l’ultimo impegno ufficiale di una lunghissima campagna elettorale "iniziata il 22 luglio – ricorda la segretaria territoriale, Gessica Allegni –, che ha visto il nostro partito unito e compatto come non lo era da tempo".