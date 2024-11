Thesocialpost.it - Razzi colpiscono la residenza di Netanyahu a Cesarea: escalation di tensione

Duehanno colpito il cortile dellaprivata del primo ministro israeliano, Benyamin, situata a. Le autorità, tra cui la polizia e lo Shin Bet (servizio di sicurezza interna), hanno definito l’episodio come una “pericolosa”. Fortunatamente, néné la sua famiglia erano presenti al momento dell’attacco.Questo incidente segue un precedente attacco avvenuto nelle scorse settimane, quando un drone lanciato dal Libano ha colpito la facciata della stessa abitazione, causando danni significativi. Anche in quell’occasione, il premier non era presente.Questi eventi evidenziano un aumento delle tensioni nella regione, con attacchi diretti a figure di alto profilo come il primo ministro israeliano. Le autorità israeliane stanno intensificando le misure di sicurezza per prevenire ulteriori aggressioni e garantire la protezione dei leader nazionali.