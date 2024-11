.com - Pokémon TCG Pocket: La Guida Completa

Leggi su .com

TCGcon trucchi, strategie e consigli per ottenere il massimo dal gioco.IndiceIntroduzione aTCGTrucchi e ConsigliTCG1. Riscatta Bustine e Carte GratisAltri modi per ottenere carte:2. Gestisci Risorse e Valute3. Costruisci Mazzi inTCG4. Ringrazia Sempre e Metti in Vetrina le tue Carte5. Collega il tuo Account Nintendo a quello diTCGConclusioniIntroduzione aTCGTCG, sviluppato da DeNA per dispositivi iOS e Android, offre una versione tascabile e moderna del Gioco di Carte Collezionabili di. Con carte da collezionare, battaglie PvP e l’attesissima funzione di scambio, il gioco promette a tutti i fan dei popolari “mostriciattoli tascabili” un’esperienza classica rivisitata per il mondo mobile.