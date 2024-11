Lanazione.it - Piazza Cavour, cantiere al tramonto. Duecentomila euro per finire i lavori

Leggi su Lanazione.it

La percezione è che stia finendo un’epoca. L’epoca dei ritardi infiniti nella sistemazione delle piazze pubbliche che ha segnato il governo della città di Sandro Fallani, decretata da un atto di indirizzo della nuova giunta che ha acquistato arredi urbani, giostrine e altri oggetti d’uso pubblico destinati alle aree dove c’erano i cantieri incompiuti:a San Giusto, eRepubblica nel cuore del corso pedonale cittadino. Il costo complessivo è stato fissato in 200mila: saranno acquistati nuovi arredi e attrezzature ludiche e sportive per varie aree del territorio comunale. In, i cuidi riqualificazione si avviano a conclusione, saranno installate nuove panchine, fioriere con sedute, tavoli per il gioco degli scacchi. Gli altri interventi contenuti nell’atto di indirizzo riguardanoRepubblica, dove è previsto il completamento dell’area a giardino con installazione di sedute e panchine aggiuntive; l’area verde di via Torricelli, con la risistemazione del campo da calcio con nuove attrezzature, porte e rete parapalloni; il parco Ilaria Alpi, dove è allo studio la realizzazione di un campo per il gioco del basket, da valutare in base agli spazi disponibili.