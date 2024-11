Dailymilan.it - Milan, Ruben Loftus-Cheek: che succede? Il suo declino nel dopo Pioli

Un periodo da ritrovare per: nel postè iniziato ildel centrocampista delUn inizio altalenante deldi Paulo Fonseca, questo è vero, ma i giocatori che spiccano ci sono e sono diversi. Un’altra categoria è rappresentata da chi invece ha iniziato uncostante e preoccupante.Come scrive il Corriere dello Sport, questa categoria è rappresentata soprattutto dall’inglese ex Chelsea,. Il sostanzioso giocatore dello scorso anno sembra essere un lontano ricordo. Sotto la guida diera raro vedere Rubes sbagliare una partita, e per di più, in fase goal sembrava implacabile.Dall’inizio di questa stagione il centrocampista sembra aver perso linfa, e oltre a ciò, anche il posto da titolare inamovibile, visto la crescita esponenziale di Tijjani Reijnders.