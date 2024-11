Sport.quotidiano.net - Lucumi chiuderà il giro dei nazionali. Fabbian, 30’ in Under 21. Erlic ’vede’ l’Olimpico. Remo, delusione svizzera

Ultimo giorno di lavoro per i rossoblù rimasti a disposizione di Italiano nel corso della sosta: in programma questa mattina una partitella in famiglia con la Primavera, a porte chiuse alle 11. Seguiranno due giorni di riposo, con ripresa in programma martedì mattina: salvo ulteriori contrattempi, sarà quello il giorno utile per il ritorno in gruppo di Martine, che sarà quindi a disposizione per la ripresa in casa della Lazio. Restano invece ai box i lungodegenti Aebischer ed El Azzouzi, che dovrebbero tornare a disposizione a dicembre, oltre a Ndoye e Cambiaghi. A loro, in questi giorni, si sommano le assenze dei, Freuler, Iling-Junior,, Moro, Posch, Skorupski, Urbanski e Holm, con i rientri in programma tra il 20 e il 22. L’ultimo a tornare sarà come sempre il colombiano, che non sarà a disposizione prima del 22, a due giorni dal ritorno al: Casale si candida per una maglia da ex per la sfida, ma anche per questo è importante il rientro in gruppo di, anche se essendo al rientro dopo quasi un mese di stop è difficile che possa indossare la maglia da titolare.