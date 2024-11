Napolipiu.com - Lobotka non ha dubbi: il messaggio da Stoccolma fa sorridere Conte

Il regista slovacco lancia segnali positivi dopo l’infortunio in vista del big match contro la Roma Le parole che tutti i tifosi del Napoli aspettavano arrivano direttamente da. Stanislavè pronto a riprendersi il centrocampo azzurro, e lo fa con unche faAntonio.Il ritorno di“Mi sento bene, voglio giocare tutta la partita”, ha dichiarato il centrocampista slovacco dal ritiro della sua nazionale. Parole che pesano, considerando che solo un mese faera stato costretto a fermarsi per un infortunio muscolare durante Azerbaigian-Slovacchia.La mezz’ora contro l’Inter ha dato risposte confortanti: “I muscoli non mi hanno fatto male, questa è la notizia più importante. Pensavo di stare peggio, invece ho ritrovato subito le sensazioni giuste”.