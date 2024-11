Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Vinales chiude in testa le FP2, buon passo per Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41con gomme finite fa registrare 1:41.4ndo al meglio questa sessione.10.40 Alex Marquez perde nell’ultimo settore e resta terzo: tre decimi di ritardo da.1o.39 Martin, Binder erestano attorno al secondo di svantaggio su.10.38con gomme di oltre 13 giri fa 1:41.4.10.36 Adesso tutti in pista per incamerare gli ultimi giri in vista delle qualifiche.10.34 Morbidelli fa unissimo tempo ed è secondo in 1:40.316.10.33 Marc Marquez invece cresce e sale in diciannovesima posizione con un 1:41.100 ancora piuttosto alto.10.32 Si migliora Bezzecchi che sale in quindicesima posizione in 1:40.823.10.31 Abbastanza alti ora i rilevamenti di Martin, sopra l’1’41” anche Bastianini.10.29 Ricomincia a girare anche Martin in questi ultimi dieci minuti che precedono le qualifiche.