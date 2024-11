Gaeta.it - La cena a quattro mani: un evento unico al ristorante Fourghetti di Milano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 3 dicembre 2024,si prepara a ospitare una serata imperdibile per gli appassionati della buona cucina. Il, noto per le sue proposte culinarie innovative, accoglierà un’imperdibile, in cui la creatività di due talentuosi chef si unirà per offrire un’esperienza gastronomica senza precedenti. Gli chef Giuseppe Gasperoni e Hugo Nascimento porteranno in tavola piatti ricercati che mescolano la gastronomia italiana con le ricette portoghesi, esaltando la freschezza degli ingredienti e l’arte del saper cucinare.Giuseppe Gasperoni: un giovane talento della cucina italianaGiuseppe Gasperoni, chef patron del, ha rapidamente guadagnato riconoscimenti nel panorama gastronomico. Nonostante la sua giovane età, ha già conquistato una stella Michelin, testimoniando la sua maestria nella reinterpretazione della cucina italiana.