Konaté: «Possiamo vincere anche senza Mbappé, non dimenticheremo ciò che ha fatto per noi»

Ibrahimaè intervenuto quest’oggi in conferenza stampa insieme al c.t. Deschamps. Domani si giocherà Italia-Francia, una gara che pochi mesi fa sarebbe stata una partita dal risultato scritto. I Bleus die co. avrebbero lasciato ben poco spazio al valore tecnico (al ribasso) degli azzurri di Spalletti, reduci da un campionato europeo definito da i più imbarazzante. Comunque sottotono di parecchio, fino a settembre. In qualche maniera, l’ex allenatore del Napoli ora si è davvero preso la scena, inaspettatamente e mettendo tutte le sue conoscenze a disposizione del gruppo. In un 3-5-1-1 alla Inzaghi maniera (questo per chi gli ha sempre dato dell’integralista ndr) con dei principi di una fluidità disarmante, entrando nella testa di calciatori comunque evoluti. L’Italia, checché se ne dica, è ben fornita in questo senso, specie a centrocampo e in difesa.