Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Marano Vicentino: fuggono dai carabinieri, travolgono un pedone e si schiantano

Vicenza, 16 novembre 2024 – Non si fermano all’alt deiune sicontro un albero: è successo aieri sera. Uno dei due protagonisti è stato portato in ospedale insieme alla persona che è stata investita: hanno riportato ferite lievi. Dalle prime ricostruzioni emerge che il veicolo al centro della storia aveva a bordo due persone: non si sono fermati a un posto di blocco dei militari, che stavano svolgendo un’attività di controllo contro i furti in abitazione. Dopo aver schivato la pattuglia, hanno accelerato raggiunge un’altissima velocità. Poi la perdita di controllo e lo schianto contro un albero con l'auto che si è bloccata sopra una siepe. Mentre l'autista è rimasto ferito e intrappolato nell'abitacolo, il passeggero è fuggito a piedi.