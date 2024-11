Donnaup.it - Il Naam: un particolare pane indiano senza grassi che vi conquisterà

Gozzovigliare durante le feste è d’obbligo, ma se volete alleggerire un po’ le calorie, accompagnate i vostri lauti pasti con il! Si tratta di un, molto diffuso in Asia centrale e meridionale, tipico dell’India. Viene realizzato con lo yogurt e si presta ad accompagnare pietanze di ogni genere, ma è delizioso anche farcito per una pranzo sul lavoro, genuino e salutare. Privo di lievito, è facilmente digeribile, ma soprattutto è delizioso! Potete cuocerlo in forno o in padella, come preferite! Noi vi daremo i consigli per un risultato top, qualsiasi sia la vostra scelta! Curiose di scoprire come fare per portare sulle vostre tavole un po’ di oriente? Iniziamo!Ilingredienti e preparazione.Per questa ricetta procuratevi:farina 00, 300 gyogurt bianco, 250 gbicarbonato, 1 pizzicosale, mezzo cucchiaino.