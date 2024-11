Quotidiano.net - Grelmos a Sanremo Giovani 2024: “Sembro forte, ma sono fragile. Josè Sebastiani? Siamo amici”

Leggi su Quotidiano.net

Novara, 16 novembre– Con– nome d’arte di Greta Jasmin El Moktadi -, asale sul palco una vera influencer. Lo dicono i numeri - un milione di follower su Instagram e circa due milioni su TikTok -, ma lo dice anche l’attitudine. La 25enne novarese è senza dubbio la concorrente in gara acon il maggior numero di seguaci., come stai vivendo questo avvicinamento a? "Con un mix di emozioni.super felice perché so che può essere l’occasione della mia vita, ma allo stesso tempoun po’ agitata. La mia immagine mi dipinge come, ma ho paura di sbagliare e di perdere concentrazione.molto sicura, maanche”. A proposito di immagine: hanno fatto molto discutere le foto che hai pubblicato sui social network.