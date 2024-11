Thesocialpost.it - GP Barcellona 2024, griglia di partenza: Bagnaia ci crede, è pole!

Peccoha dato il primo colpo nella sfida per il titolo mondiale al GP della Solidarietà di, conquistando laposition nelle qualifiche. Con 24 punti da recuperare sul leader del campionato, Jorge Martin, il campione in carica partirà dalla prima casella sia nella Sprint di oggi pomeriggio che nel GP di domani. Mostrando grande intelligenza tattica,si è avvantaggiato del traino nel suo giro veloce portandosi dietro Marc Marquez, che ha chiuso con il terzo miglior tempo, e Franco Morbidelli, quinto indopo essere passato dalla Q1 insieme a Fabio Quartararo. Questa strategia potrebbe rivelarsi cruciale per tenere Martin alle spalle.Jorge Martin, leader della classifica, partirà dalla seconda fila grazie al quarto miglior crono, mentre Aleix Espargarò si è dimostrato il rivale più vicino ain qualifica.