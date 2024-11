Liberoquotidiano.it - Gorizia: Scotto (Pd), 'bestialità ingiustificabile su lavoratore egiziano'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Non esito a definire terribile l'episodio accaduto a Grado in provincia di. Un uomo di 53 anni di origini egiziane ferito sul lavoro in un cantiere viene lasciato due giorni fa davanti a un distributore di benzina. Nessun soccorso, nessuna pietà. Come fosse un oggetto e non un essere umano. Siamo davanti a unache non può essere in alcun modo giustificata. Questo episodio ci ricorda in maniera inquietante la tragedia di Satnam Singh a Latina, ucciso dalla ferocia di un caporale. Presenteremo una interrogazione parlamentare: non possiamo tacere davanti a quelli che sono veri e propri crimini contro la persona". Così Arturodel Pd.