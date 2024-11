Ilrestodelcarlino.it - E' il momento di investire di più sul turismo

Mi verrebbe da dire che non è tutto oro ciò che luccica. Santifichiamo sempre l'Emilia Romagna felix come una regione che dal punto di vista economico va a gonfie vele, eppure dopo aver letto il rapporto regionale di Bankitalia ci accorgiamo che la crescita passa dall'1,1% allo 0,4%. Quindi un passo indietro, non uno avanti. Mi pare che dobbiamo preoccuparci e chiederci perché a questo giro i numeri ci penalizzano. Anche da queste parti bisogna rimboccarsi le maniche. Roberto Pastorelli Risponde Beppe Boni Partiamo da un presupposto. Quando davanti alle cifre si legge un più bisogna mantenere il sorriso. L'economia dell'Emilia Romagna cresce dello 0,4% rispetto al 2023 quando si registrò un +1,1%, quindi si nota un piccolo calo. Succede, ma nel quando di un'economia nazionale che vede scendere l'inflazione e aumentare l'occupazione le cose non vanno poi così male.