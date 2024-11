Ilnapolista.it - Deschamps: «Domani cambierò: ho bisogno di vedere nuovi giocatori»

Didierè intervenuto quest’oggi in conferenza stampa. La sua Francia è parecchio diversa da quella che ha vinto i Mondiali del 2018 e non tanto in termini di uomini, quanto in senso generale: compattezza di squadra, valori tecnici e gol segnati sembrano tutti posizionati in un grafico ormai discendente, checché ne dica Konaté (intervenuto anch’egli in conferenza poco fa). La grandezza dei Bleus resta nei nomi, nelle individualità devastanti nelle rispettive squadre di club. Si parla non soltanto di Mbappé – che a Milano non ci sarà – ma di Olise, di Thuram. Insomma, i soliti noti che però stanno mancando in qualcosa rispetto a quello che ci si aspetterebbe da così tanta qualità (sarà la “sindrome da Psg” = tanti campioni poche vittorie? ndr).: «L’Italia? Da giocatore era una partita emozionante»Di seguito l’intervento integrale del c.